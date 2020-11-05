Ученые допустили существование генетических факторов защиты от коронавируса

Все люди подвержены заражению COVID-19, однако некоторые могут быть защищены от заболевания генетически. Такое предположение сделали в НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева.

Все люди подвержены заражению COVID-19, однако некоторые могут быть защищены от заболевания генетически. Такое предположение сделали в НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева.

Заявление о возможной генетической защите от коронавируса сделал директор учреждения Дмитрий Лиознов в ходе консилиума по вопросам COVID-19 в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Всего 1,7 млн случаев коронавируса подтвердили российские врачи с начала 2020 года. Актуальную информацию о ситуации с заболеванием в РФ можно отслеживать на сайте стопкоронавирус.рф.