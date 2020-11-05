Строительство «Северного потока — 2» вышло на финишную прямую

К берегам Германии направились два российских судна, способных достроить газопровод.

В немецкий порт Мукран 5 ноября зайдут два российских судна «Остап Шеремета» и «Артемис Оффшор», которые способны достроить газопровод «Северный поток — 2», передает «Интерфакс».

4 ноября оба судна вышли из порта Калининграда и направились к берегам Германии. Порт Мукран является логистической базой для «Северного потока — 2». Согласно информации сервиса Marine Traffic, который мониторит передвижение кораблей, там уже находятся трубоукладчик «Академик Черский» и судно снабжения «Умка».

Ранее оператор строительства газопровода Nord Stream 2 заявил, что под расширенные санкции США против проекта попали более 120 компаний. Они не могут предоставлять товарные или финансовые услуги для судов, занятых на строительстве «Северного потока — 2».

Газопровод предполагает прокладку двух линий по дну Балтийского моря от берегов России до Германии через территориальные воды Финляндии, Швеции и Дании. Разрешения от всех этих стран получено. Препятствия для завершения строительства чинят США, которые заинтересованы в поставках в Европу своего сжиженного природного газа.