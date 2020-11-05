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11:40   5 Ноября 2020
Общество

Минздрав РФ предупредил о погрешностях тестов на коронавирус

Минздрав РФ предупредил о погрешностях тестов на коронавирус

Порядка 30-40% тестов на коронавирусную инфекцию дают ошибки, об этом заявил пульмонолог Министерства здравоохранения России.

Поэтому очень важно в период пандемии использовать средство индивидуальной защиты — маски и перчатки. Со всей оперативной и точной информацией по статистике коронавируса в России можно ознакомиться на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

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#минздрав #тест #коронавирус

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