Минздрав РФ предупредил о погрешностях тестов на коронавирус

Порядка 30-40% тестов на коронавирусную инфекцию дают ошибки, об этом заявил пульмонолог Министерства здравоохранения России.

Порядка 30-40% тестов на коронавирусную инфекцию дают ошибки, об этом заявил пульмонолог Министерства здравоохранения России.

Поэтому очень важно в период пандемии использовать средство индивидуальной защиты — маски и перчатки. Со всей оперативной и точной информацией по статистике коронавируса в России можно ознакомиться на официальном сайте стопкоронавирус.рф.