А судьи кто? Как Трамп оспорит результаты выборов президента США

Трамп возмущен: наблюдателей не пускают на подсчет голосов, бюллетени принимают после закрытия участков. Будет суд.

Исход выборов президента США может определить Фемида. Штаб республиканца Дональда Трампа намерен подать иск в Верховный суд с требованием пересчитать голоса в штатах Висконсин, Мичиган и Пенсильвания.

Участки там уже закрылись, но до сих пор подсчитываются почтовые бюллетени, абсолютное большинство которых, как показывает практика в других штатах, заполняются в пользу демократа Джо Байдена. Этим и недоволен Трамп. Сейчас в Висконсине Байден опережает Трампа на 0,9% голосов — 49,6% против 48,9%, соответственно. В Мичигане разница чуть больше: 50,5% за демократа и 48% за республиканца. Значит, почтовое голосование может вывести демократа вперед, обеспечив ему стопроцентную победу.

Но у действующего президента США есть и другая причина для возмущения. Американские СМИ сообщают, что на участки Висконсина и Мичигана, где подсчитываются «почтовые голоса», не пускают наблюдателей. Они безуспешно пытаются попасть внутрь, но сотрудники избирательной комиссии забаррикадировались внутри и даже закрыли окна картоном от любопытных глаз.

«Мы получили голоса выборщиков в Пенсильвании, которая не допускает законных наблюдателей, Джорджии и Северной Каролине. В каждом из этих штатов с большим отрывом лидирует Трамп. Кроме того, мы претендуем на штат Мичиган, если там было большое число тайно вброшенных бюллетеней, как об этом широко сообщалось!», — прокомментировал Трамп ситуацию в Twitter.

Проблемы обозначились и в штате Пенсильвания: там Трамп побеждает Байдена с отрывом в 2,6%, но окончательные итоги будут известны после обработки почтовых бюллетеней. Прогнозы напрашиваются сами собой: демократ призывал своих сторонников голосовать именно таким образом — подавляющее количество «почтовиков» выбирают кандидата от Демпартии.

«Мы побеждаем в Пенсильвании с большим отрывом, но секретарь штата только что объявила, что "миллионы бюллетеней еще остались неподсчитанными"», — написал Трамп в Twitter.

На почтовом голосовании «в связи с пандемией» настаивала только Демократическая партия, в Республиканской были против и выступали исключительно за очное голосование на участках — почтовые бюллетени невозможно проверить на предмет «рисовки» голосов.

Звездная команда юристов

Трамп требует допуска наблюдателей на участки и остановки подсчета бюллетеней, отправленных после дня выборов — продлевать голосование можно, но не во всех штатах. Республиканец выступал против такой схемы.

Ранее консервативное издание Project Veritas, поддерживающее республиканцев, опубликовало «исповедь» сотрудника почтовой службы Мичигана: он сообщил, что их заставляют собирать бюллетени, отправленные уже после дня голосования (это нарушает законы штата). Потом на «припозднившихся» бланках ставят штампы от 3 ноября — официального дня выборов.

Действующий президент намерен бороться в Верховном суде за пересчет голосов в Висконсине и Мичигане. Команду юристов, которые займутся иском, возглавит личный адвокат Трампа, экс-мэр Нью-Йорка и республиканец Рудольф Джулиани. Он уже объявил, что подсчет голосов в Пенсильвании (а конкретно в городе Филадельфия) был абсолютно незаконным и пообещал искать «мертвые души» через суд.

«Мы не позволим им уйти безнаказанными. Они не украдут эти выборы», — заявил Джулиани.

Перспективы в суде

Демократы опасаются предвзятого вердикта Верховного суда, куда обратится Трамп. Там президент США обеспечил республиканское большинство: после смерти 87-летней судьи Рут Гинзбург ее преемником стала выдвинутая Трампом сторонница консервативного крыла Республиканской партии Эми Кони Баретт. Теперь в высшей инстанции Америки будут заседать шесть консервативных судей и трое либеральных — это самый консервативный состав за последнюю сотню лет. Демократам, конечно, обидно.

Такой расстановкой сил возмутилась спикер Палаты представителей, демократ Нэнси Пелоси, выстроившая некогда хорошие отношения с ныне покойной либеральной судьей. Гинзбург известна тем, что в большинстве дел становилась на сторону афроамериканцев, женщин, представителей ЛГБТ и выносила соответствующие решения. В общем, она поддерживала тех, кто считается в США дискриминируемым меньшинством. А вот с консервативной судьей Баретт у Пелоси гораздо меньше общего.

Пелоси заявляла, что Трамп и Сенат, где большинство принадлежит республиканцам, «продавили» Баретт в Верховный суд — такое положение дел угрожает правам на аборт и однополые браки, а также профсоюзам и окружающей среде. Но это, кажется, не самые актуальные на данный момент проблемы: прореспубликанский (по мнению Пелоси) Верховный суд может оспорить итоги выборов в пользу Трампа, если на то будут основания.

Эти опасения не разделяет юрист-международник Пауль Калиниченко. Политическая ангажированность Верховного суда абсолютно исключена, рассказал «Политике Сегодня» эксперт Московской юридической академии.

«Уверен, что суд не будет ангажирован. Судья руководствуется независимостью и нет такой градации судей — за Республиканскую или за Демократическую партию, поверьте мне. Тем более судей Верховного суда США. Так делятся только представительные органы власти, а судебная система отражает интересы Соединенных Штатов, всего государства в целом. Так что это абсолютно исключено», — объяснил юрист.

Что же касается полномочий, Верховный суд вполне способен пересмотреть итоги выборов, если нарушения в процедуре голосования действительно были. Таким правом наделяет судебную власть общенациональное американское законодательство.

«Это возможно сделать. Юридически это возможно в соответствии с избирательным законодательством Штатов. Надо смотреть, о чем будут подаваться иски, какие нарушения углядел господин Трамп и по существу разбираться, на что он жалуется, что не так было во время подсчета голосов», — говорит Калиниченко.

Ранее на графиках подсчета голосов был замечен подозрительный вертикальный рост голосов за Байдена — Трамп заподозрил фальсификации. Позже выяснилось, что виной всему была техническая ошибка и особенность досрочного голосования по почте, которым пользовались преимущественно сторонники демократа. Эти бюллетени подсчитывались в Висконсине все сразу, отсюда резкий скачок голосов в пользу Байдена. А вот недопуск наблюдателей на участки, где считаются сотни тысяч почтовых бюллетеней, пока никак объяснить не удалось.

Если суд найдет причины пересмотреть итоги выборов в трех штатах, у Трампа шансов на победу будет точно не меньше, чем сейчас. С небольшим, но все-таки отрывом Байден лидирует. Впрочем, в случае легитимной победы 77-летнему демократу все равно придется управлять Америкой, половина которой голосовала за Трампа. И эта половина не будет верить в легитимность Байдена, но продолжит прислушиваться к республиканцу, так и не прошедшему на второй срок.