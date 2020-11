А судьи кто? Как Трамп оспорит результаты выборов президента США

Трамп возмущен: наблюдателей не пускают на подсчет голосов, бюллетени принимают после закрытия участков. Будет суд.

Исход выборов президента США может определить Фемида. Штаб республиканца Дональда Трампа намерен подать иск в Верховный суд с требованием пересчитать голоса в штатах Висконсин, Мичиган и Пенсильвания.

Участки там уже закрылись, но до сих пор подсчитываются почтовые бюллетени, абсолютное большинство которых, как показывает практика в других штатах, заполняются в пользу демократа Джо Байдена. Этим и недоволен Трамп. Сейчас в Висконсине Байден опережает Трампа на 0,9% голосов — 49,6% против 48,9%, соответственно. В Мичигане разница чуть больше: 50,5% за демократа и 48% за республиканца. Значит, почтовое голосование может вывести демократа вперед, обеспечив ему стопроцентную победу.

Но у действующего президента США есть и другая причина для возмущения. Американские СМИ сообщают, что на участки Висконсина и Мичигана, где подсчитываются «почтовые голоса», не пускают наблюдателей. Они безуспешно пытаются попасть внутрь, но сотрудники избирательной комиссии забаррикадировались внутри и даже закрыли окна картоном от любопытных глаз.

Poll watchers try to get into the ballot counting area in #Detroit #Michigan #Elections2020 Source: @TheInsiderPaper pic.twitter.com/ZQJoYYGarU