Госдума РФ рассмотрит законопроект о неприкосновенности президента

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил о внесении в Госдуму законопроекта о неприкосновенности экс-президента.

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил о внесении в Госдуму законопроекта о неприкосновенности экс-президента.

По действующим на сегодняшний день законам, бывшего президента нельзя привлечь к уголовной или административной ответственности за правонарушения, совершенные за время работы на посту главы государства. Об этом сообщается в материале РИА Новости.

Предлагается изменить правила привлечения экс-президента к ответственности. Лишать бывшего президента неприкосновенности предлагается по решению Совфеда на основании выдвинутого парламентом обвинения в госизмене или другом тяжком преступлении.