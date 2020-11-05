Врач Минздрава назвал общий симптом у 90% пациентов с коронавирусом

Порядка 90% пациентов с коронавирусом в России жаловались на температуру тела выше 37,5 градуса, рассказал внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.

Порядка 90% пациентов с коронавирусом в России жаловались на температуру тела выше 37,5 градуса, рассказал внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.

Также, по словам специалиста, у 95% "подхвативших" вирус россиян инкубационный период болезни длился от двух до шести дней. Этот показатель соответствует официальным цифрам. Так, по данным ВОЗ, инкубационный период длится от двух до десяти дней, а по данным Минздрава России — от двух до 12 дней.

В настоящий момент в России зафиксировано около 1,712 млн случаев заболевания коронавирусом. Среди всех "подхвативших" инфекцию более 1,279 млн человек выздоровели, а 29 509 — скончались в результате осложнений.