Петербург стал лидером среди направлений с туристическим кешбэком

Санкт-Петербург занял четвертое место по количеству бронирований туристических путешествий с государственной поддержкой — кешбэком.

Санкт-Петербург занял четвертое место по количеству бронирований туристических путешествий с государственной поддержкой — кешбэком.

Обгоняют город только южные курорты, где до сих пор тепло и можно купаться. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подвел итоги начала действия второго этапа программы. В среднем путешественники проводят в городе четыре ночи. Самый экономичный тур обошелся покупателю в 2 тыс. рублей за две ночи.

Туроператоры и отели зафиксировали значительное увеличение числа бронирований — от 40 до 60%, сообщает телеканал "360". Самый дорогой тур был куплен в Петербург, за шесть ночей турист заплатил 457,8 тысячи рублей.