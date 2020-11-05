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11:18   5 Ноября 2020
Общество

Врачи выявили рекордное число заболевших коронавирусом в США

Врачи выявили рекордное число заболевших коронавирусом в США

Американские медики выявили почти 103 тыс. новых случаев коронавируса за сутки. Это рекордное число заболевших с начала пандемии COVID-19.

Всего с февраля в США зафиксировано более 9,8 млн пациентов с коронавирусной инфекцией, свыше 239,8 тыс. граждан скончались. Суточный прирост побил рекорд и составил более 100 тыс. зараженных за прошедшие 24 часа, сообщает The Washington Post.

Протестные акции продолжаются в Соединенных Штатах несмотря на пандемию. Митинги сопровождаются погромами и беспорядками. Ситуация обострилась после того, как 26 октября правоохранители застрелили темнокожего Уолтера Уоллеса.

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#сша #пациенты #коронавирус

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