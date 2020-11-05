«На острие ножа»: Трамп обвиняет Байдена в фальсификациях

Штаб республиканца требует пересчета голосов сразу в нескольких штатах.

В США продолжается подсчет голосов после президентских выборов (прошли 3 ноября 2020 года), однако один из кандидатов намерен прервать этот процесс. В штабе республиканца Дональда Трампа уверены: демократы устроили вбросы, благодаря которым демократ Джозеф Байден вырвался вперед.

Команда Трампа уже подала иски с требованием остановить подсчет голосов в штатах Джорджия, Пенсильвания и Мичиган. Последний является одним из ключевых регионов, который обеспечивает претендентам победу на выборах. Сейчас Джо Байден ведет в этом штате с 50,5% голосов избирателей в то время, как у Трампа 48%.

Также Трамп заявил о собственном «большом лидерстве» в Северной Каролине.

We have claimed, for Electoral Vote purposes, the Commonwealth of Pennsylvania (which won’t allow legal observers) the State of Georgia, and the State of North Carolina, each one of which has a BIG Trump lead. Additionally, we hereby claim the State of Michigan if, in fact,..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

Первые подозрения у республиканцев возникли утром 4 ноября, когда уже вовсю проводился подсчет бюллетеней. Всего за несколько часов в штате Висконсин произошли любопытные изменения: копилка Джо Байдена пополнилась на 100 тысяч голосов, в то время, как Дональд Трамп не получил за эти несколько часов ни одного голоса.

Теперь штаб Трампа намерен добиться пересчета голосов сразу в нескольких штатах. Также республиканцы требуют допустить своих наблюдателей на избирательные участки, чтобы они проследили за «прозрачностью» подсчета.

«У нас [штаба Трампа] есть большие претензии к штату Мичиган, ведь там было большое количество тайно сброшенных бюллетеней, о чем широко сообщалось! <…> Наши юристы сделали запрос на "особенный доступ" [к процессу подсчета голосов], но что толку от этого? Ущерб целостности нашей системы и самим президентским выборам уже нанесен. Вот, что нужно обсуждать», — написал кандидат от Республиканской партии в Twitter.

Пересчет голосов допускает не только Трамп. Вице-губернатор Пенсильвании Кэти Буквар уже заявила, что если в штате разница между кандидатами будет меньше 0,5%, то комиссии придется заново считать бюллетени.

В беседе с «Политикой Сегодня» главный научный сотрудник Центра Североамериканских исследований ИВИ РАН Александр Петров рассказал, почему американцы так пристально следят за подсчетом голосов. Все дело в почтовом голосовании. Страна помнит выборы 2000 года, когда жители США выбирали между республиканцем Джорджем Бушем-младшим и демократом Альбертом Гором.

Тогда выборы проходили седьмого ноября, но из-за дополнительного пересчета голосов и разбирательств с бюллетенями последний признал свое поражение лишь спустя почти полтора месяца. Причиной такой задержки стал неоднозначный выбор нескольких «фиолетовых» штатов (Флорида, Нью-Мексико). До победы Альберту Гору не хватило всего пяти голосов выборщиков. За всю историю США это единственный случай такого маленького разрыва между кандидатами.

«Я уверен, что определенные проблемы с подсчетом голосов существуют, вся проблема в почтовом голосовании. Дело в том, что эта система почтовых отправлений в разных штатах работает по-разному. Если в одном регионе почтовая служба запущена давно, то в другом, это касается и ключевых штатов, она работает относительно недавно. Я не вижу здесь каких-то сюжетов, связанных с фальсификациями и вбросами, просто есть определенные технологические моменты, которые затянулись», — объяснил Петров.

По мнению эксперта, штаб Дональда Трампа тоже можно понять: республиканцы боятся повторения выборов Гор-Буш, когда перевес между кандидатами «буквально находится на острие ножа». Нынешние подсчеты голосов сильно напоминают ту напряженную предвыборную гонку 2000 года, добавил Петров. Сейчас подведение итогов также может затянуться на несколько дней, а может и месяцев.

Пока Дональд Трамп ругается в Twitter, на улицах становится небезопасно. Вечером 4 ноября в Вашингтоне трое неизвестных мужчин с холодным оружием атаковали мирных демонстрантов у Белого дома. Ранения получили четыре человека.

На фоне выборов нарушители порядка из Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны» — англ.) активизировались в Портленде: в центр города уже направлена Национальная гвардия, девять человек арестованы. В Денвере происходят столкновения полиции с демонстрантами, а Орегон полыхает от коктейлей Молотова.

Сторонники кандидата от республиканцев не отстают: избирательный участок округа Марикопа (штат Аризона — там побеждает Байден с 50,7%) пришлось закрыть из-за стихийного митинга «трампистов».

BREAKING—@MaricopaVote shutting down the building, for safety reasons due to Trump protestors. Journalists escorted out by local sheriff officers. #Elections2020 #ArizonaElection pic.twitter.com/qOESG7CmzC — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) November 5, 2020

«Я думаю, что протесты будут продолжаться еще какое-то время. Причем протестовать могут не только сторонники Трампа, но и Байдена. Но нужно понимать, что эти беспорядки не будут иметь решающего воздействия на ход выборов и подсчет голосов, недовольства всегда были в такие моменты», — подчеркнул Петров.

Действующий президент Дональд Трамп претендует на второй срок и баллотируется от Республиканской партии. Его соперник — демократ Джо Байден, бывший вице-президент США при администрации экс-президента Барака Обамы. По настоянию Демпартии в этом году голосование проходило не только на участках, но и по почте (из-за пандемии коронавируса).

По состоянию на 11:00 5 ноября 2020 года исход выборов пока не определен. Спорная ситуация между кандидатами возникла в четырех штатах: Неваде, Пенсильвании, Джорджии и Северной Каролине. Джо Байден опережает оппонента с 264 голосами выборщиков, за Трампа проголосовали всего 214 выборщиков. Если демократ доберется до отметки в 270 голосов, он выиграет выборы.