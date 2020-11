«На острие ножа»: Трамп обвиняет Байдена в фальсификациях

Штаб республиканца требует пересчета голосов сразу в нескольких штатах.

В США продолжается подсчет голосов после президентских выборов (прошли 3 ноября 2020 года), однако один из кандидатов намерен прервать этот процесс. В штабе республиканца Дональда Трампа уверены: демократы устроили вбросы, благодаря которым демократ Джозеф Байден вырвался вперед.

Команда Трампа уже подала иски с требованием остановить подсчет голосов в штатах Джорджия, Пенсильвания и Мичиган. Последний является одним из ключевых регионов, который обеспечивает претендентам победу на выборах. Сейчас Джо Байден ведет в этом штате с 50,5% голосов избирателей в то время, как у Трампа 48%.

Также Трамп заявил о собственном «большом лидерстве» в Северной Каролине.

We have claimed, for Electoral Vote purposes, the Commonwealth of Pennsylvania (which won’t allow legal observers) the State of Georgia, and the State of North Carolina, each one of which has a BIG Trump lead. Additionally, we hereby claim the State of Michigan if, in fact,.....