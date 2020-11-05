Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к материалам "Новой газеты"

Роскомнадзор получил от Генеральной прокуратуры России информацию по поводу принятия мер для ограничения доступа к некоторым материалам "Новой газеты".

Роскомнадзор получил от Генеральной прокуратуры России информацию по поводу принятия мер для ограничения доступа к некоторым материалам "Новой газеты".

Решение касается статей, которые были опубликованы с нарушением российских законов. Имеется в виду ст. 15.1 ФЗ "Об информации, информационных технологиях и защите информации". Редакция "Новой газеты" опубликовала тексты из книги А. Литвиненко и Ю. Фельштинского "ФСБ взрывает Россию". В январе 2015 года Хорольский районный суд Приморского края признал ее экстремистской.