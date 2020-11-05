Российской военной разведке исполнилось 102 года

Российские разведывательные подразделения отмечают профессиональный праздник. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил их.

Ежегодно 5 ноября подразделения российской военной разведки отмечают профессиональный праздник. В этот день, 102 года назад, Лев Троцкий подписал указ об учреждении управления для координации разведывательных органов Красной армии.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поздравил военных разведчиков и выразил особую благодарность ветеранам службы и Великой Отечественной войны, о чем сообщил телеканал "Звезда".

Сейчас главная задача разведки — обеспечение Генштаба разведданными для принятия решений, содействие в реализации политики в сфере обороны и охрана безопасности страны.

Курс подготовки военного разведчика представляет собой комплекс сложных тренировок и обучения. Будущий разведчик должен обладать навыками стрельбы из различных типов вооружения, разминирования и оказания медпомощи. Успех подразделения зависит и от слаженности его бойцов: если между ними не будет понимания с полуслова, это может привести к краху всей операции.

Методы подготовки разведчиков постоянно совершенствуются, как и их вооружение. Последними новинками, поступившими в разведподразделения, стали многоцелевые беспилотники — такие, как "Орлан-10″, комплекс разведки "Стрелец-М".

В годы Великой Отечественной военная разведка добывала сведения о намерениях военно-политического руководства Германии, проводила диверсии и руководила партизанским движением. Только за шесть месяцев войны ее усилиями в тыл противника было переброшено десять тысяч красноармейцев. Знамя победы над рейхстагом было установлено разведчиками Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантарией. Среди современных достижений военной разведки ВС РФ — операция в Сирии, где с ее поддержкой в стране было уничтожено свыше 133 тысяч боевиков.