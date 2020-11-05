Выявлено 19 404 новых случая коронавируса в России

Количество случаев коронавируса в России за прошедшие сутки увеличилось на 19 404. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Количество случаев коронавируса в России за прошедшие сутки увеличилось на 19 404. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. Накануне было 19 768 заболевших.

По данным медиков, общее количество заболевших за сутки составило 19 404. Новые случаи зафиксированы в 85 регионах страны. Также сообщается, что в 25,9% случаев у заболевших не было клинических проявлений. Зафиксировано 292 летальных исхода. Полностью от симптомов заболевания избавились 12 328 человек, у которых ранее был выявлен коронавирус.