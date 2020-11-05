Национальную гвардию Соединенных Штатов ввели в Портленд для пресечения массовых погромов и беспорядков. Начались задержания активно протестующих граждан.

Национальную гвардию Соединенных Штатов ввели в Портленд для пресечения массовых погромов и беспорядков. Начались задержания активно протестующих граждан.

Не менее десяти человек задержаны в административном центре округа Малтнома. По предварительным данным, в Портленде в настоящий момент активизировались две группы демонстрантов.

Сотрудники правоохранительных органов фиксируют "широкомасштабные правонарушения". Поступали сообщения об актах вандализма, сообщают журналисты газеты USA Today.

Власти города ожидают, что Национальная гвардия США поможет установить порядок на улицах. Информация о пострадавших и погибших в результате массовых погромов пока не поступала.