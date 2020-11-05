Автомобиль командира протурецких боевиков СНА взорвался в Алеппо

Заминированный автомобиль командира протурецкой группировки из состава "Сирийской национальной армии" (СНА) взорвался в провинции Алеппо.

Заминированный автомобиль командира протурецкой группировки из состава "Сирийской национальной армии" (СНА) взорвался в провинции Алеппо.

В результате подрыва самодельного взрывного устройства командир бандформирования погиб, еще один боевик получил тяжелые ранения. Инцидент произошел в сирийском городе Эль-Баб на северо-востоке провинции, передает ФАН.

Эль-Баб остается под контролем боевиков долгие годы. В 2017 году протурецкие группировки СНА и турецкие военные захватили регион во время операции "Щит Евфрата". С тех самых пор в северной части провинции постоянно происходят теракты и вооруженные разборки между боевиками.