Китай надеется на улучшение отношений с США после американских выборов

Китай рассчитывает на взаимоуважительные отношения с новой администрацией США. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел КНР Лэ Юйчэн в ходе пресс-конференции.

Китай рассчитывает на взаимоуважительные отношения с новой администрацией США. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел КНР Лэ Юйчэн в ходе пресс-конференции.

Юйчэн отметил, что отношения Пекина и Вашингтона складываются из пространства для сотрудничества и "разногласий, которые стоит урегулировать". Он выразил надежду, что американская администрация будет выстраивать с КНР диалог, основанный на взаимном уважении.

"Важно, чтобы обе стороны сосредоточились на сотрудничестве", — сказал китайский политик.

Заместитель министра заявил о наличии множества общих интересов двух государств. По его словам, все мировое сообщество надеется на здоровое развитие американо-китайских отношений.

Ранее телеканал "360" писал, что у Белого дома начались задержания.