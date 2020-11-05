Предвыборная кампания Трампа может стать решающим преимуществом на выборах
Президент США Дональд Трамп получил неожиданно большое количество голосов на выборах главы государства.
Прогнозы экспертов по поводу распределения голосов подтвердились — если кандидат от Демократической партии США Джо Байден и опережает своего оппонента, то речь идет о минимальном отрыве. Об этом пишет "ПолитНавигатор". Первые результаты голосования оценил директор Центра политических исследований Андрей Федоров.
"Неожиданный для многих результат Дональда Трампа и его партии во многом связан с огромной психологической устойчивостью главы Белого дома, которую он продемонстрировал в последние дни перед выборами, когда не поддался давлению со стороны СМИ и опросов, суливших ему поражение", – заявил эксперт.
Проявленная перед выборами активность помогла Трампу получить большее количество голосов. Он показал себя как "президент действия", отказавшись от конфронтации с политическим оппонентом.
Выборы в США оценили наблюдатели из ОБСЕ. Об этом сообщает телеканал "360".