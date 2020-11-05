Предвыборная кампания Трампа может стать решающим преимуществом на выборах

Президент США Дональд Трамп получил неожиданно большое количество голосов на выборах главы государства.

Президент США Дональд Трамп получил неожиданно большое количество голосов на выборах главы государства.

Прогнозы экспертов по поводу распределения голосов подтвердились — если кандидат от Демократической партии США Джо Байден и опережает своего оппонента, то речь идет о минимальном отрыве. Об этом пишет "ПолитНавигатор". Первые результаты голосования оценил директор Центра политических исследований Андрей Федоров.

"Неожиданный для многих результат Дональда Трампа и его партии во многом связан с огромной психологической устойчивостью главы Белого дома, которую он продемонстрировал в последние дни перед выборами, когда не поддался давлению со стороны СМИ и опросов, суливших ему поражение", – заявил эксперт.

Проявленная перед выборами активность помогла Трампу получить большее количество голосов. Он показал себя как "президент действия", отказавшись от конфронтации с политическим оппонентом.

Выборы в США оценили наблюдатели из ОБСЕ. Об этом сообщает телеканал "360".