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10:05   5 Ноября 2020
Политика

Украина назвала условие проведения местных выборов в Донбассе

Украина назвала условие проведения местных выборов в Донбассе

Власти Украины выступают за то, чтобы территория Донбасса была полностью очищена от военных и оружия к 2021 году. Это позволит организовать в регионе местные выборы.

Такое заявление озвучил экс-глава украинского государства Леонид Кравчук, который возглавляет киевскую делегацию парламентеров в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе. По словам политика, только в названном им случае возможно провести избирательную компанию в регионе к концу марта следующего года.

Местные выборы в ДНР и ЛНР предусмотрены Минскими соглашениями. Одним из положений документа является наделение республик особым статусом.

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#донбасс #украина #выборы #кравчук

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