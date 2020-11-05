Предвыборный штаб Трампа может оспорить итоги голосования в двух штатах

Штаб действующего президента США Дональда Трампа может подать в суд в связи с результатами голосования в штатах Невада и Аризона, сообщают американские СМИ.

Штаб действующего президента США Дональда Трампа может подать в суд в связи с результатами голосования в штатах Невада и Аризона, сообщают американские СМИ.

Сторонники действующего лидера страны хотят оспорить итоги голосования в ряде штатов и замедлить процесс подсчета голосов. Однако окончательное решение остается под вопросом, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Предвыборный штаб Трампа ранее через суд потребовал приостановить обработку бюллетеней в штатах Пенсильвания, Джорджия и Мичиган. Представители американского президента также заявили о намерении запросить пересчет голосов в Висконсине.

Ранее телеканал "360" писал, что у Белого дома начались задержания.