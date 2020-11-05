Свинья съела пьяного хозяина в Мексике

Свинья убила своего хозяина, который выращивал ее на убой. Инцидент произошел в Мексике.

Свинья убила своего хозяина, который выращивал ее на убой. Инцидент произошел в Мексике.

Житель Сьюдад-дель-Кармен стал жертвой собственной свиньи. Труп мужчины обнаружили родственники, когда пришли к нему домой. Рядом с мертвым мексиканцем была свинья, которая ела его руку и плечо.

Очевидцы оттащили животное и вызвали медиков, которые в итоге констатировали смерть мужчины от потери крови. Выяснилось, что свинья принадлежала погибшему. Мужчина откармливал ее, чтобы потом пустить на убой. Известно, что перед трагедией он был сильно пьян.