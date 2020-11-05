Бывший министр строительства Удмуртии арестован за взяточничество

Суд настаивает на том, чтобы бывшего министра строительства и ЖКХ Удмуртии Ивана Ястреба отправили в тюрьму на два месяца.

Суд настаивает на том, чтобы бывшего министра строительства и ЖКХ Удмуртии Ивана Ястреба отправили в тюрьму на два месяца.

Экс-министр строительства и ЖКХ Удмуртии Иван Ястреб был арестован по подозрению во взяточничестве, об этом сообщили в объединенной пресс-службе судейского сообщества республики. Суд потребовал заключить его под стражу на два месяца, по 29 декабря 2020 года включительно.

Иван Ястреб три года назад исполнял обязанности министра строительства и ЖКХ Удмуртии. Пост министра он занял в мае 2018 года и оставался на нем до февраля 2019. После этого он был назначен руководителем ГУП "Территориальное производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства Удмуртии".