ВС Армении обстреляли несколько населенных пунктов Азербайджана

Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле поселений Тертерского, Геранбойского и Агджабединского районов со стороны Армении.

Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле поселений Тертерского, Геранбойского и Агджабединского районов со стороны Армении.

В ночь с 4 на 5 ноября армянские войска подвергли обстрелу ряд азербайджанских населенных пунктов. Пострадали жилые кварталы поселка Гиямеддинли, о чем сообщили представители МО Азербайджана.

"В течение ночи подразделения армянских вооруженных сил периодически подвергали обстрелу населенные пункты Геранбойского и Тертерского районов", — сообщили в ведомстве.

Армянская сторона заявила, что армия Баку подвергла артобстрелу два города на севере Нагорно-Карабахской Республики — Мартуни и Шуши. Сведений о раненых и убитых при обстреле пока уточняются. В регионе действует режим прекращения огня. Страны — сопредседатели Минской группы ОБСЕ предприняли уже три попытки примирить враждующие стороны — 10, 18 и 26 октября, однако боевые действия на линии соприкосновения продолжаются. Эскалация конфликта в республике началась 27 сентября. Армения заявила, что азербайджанские войска развернули наступление по всей линии карабахского фронта и подвергли артобстрелу ряд мирных поселений Карабаха, включая его столицу — город Степанакерт, что привело к жертвам среди гражданских лиц. Азербайджан обвинил Армению в военной агрессии и ракетном обстреле городов Тертер и Гянджа. Обе страны объявили военное положение и всеобщую мобилизацию.