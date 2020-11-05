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9:27   5 Ноября 2020
Происшествия

Обвиняемый в торговле детьми Свитнев объявлен СК РФ в международный розыск

Обвиняемый в торговле детьми Свитнев объявлен СК РФ в международный розыск

Следком Российской Федерации принял решение объявить в международный розыск обвиняемого в торговле детьми Константина Свитнева.

Свитнев проходит подозреваемым в уголовном деле, касающемся передачи отпрысков суррогатных матерей третьим лицам за материальное вознаграждение. Представитель защиты обвиняемого Игорь Трунов отметил, что 5 ноября судьи рассмотрят обращение Следственного комитета РФ об аресте Свитнева. Речь идет о заочной мере пресечения.

Адвокат считает, что требование СК не соответствует правовым нормам.

Свитнев уже находится в федеральном розыске. Кроме того, в рамках уголовного дела под арест помещены семь человек. Одному из подозреваемых предписано находиться по месту постоянного жительства. Заочный арест применен к одной из суррогатных матерей — Ирине Когут. Последняя имеет гражданство Украины.

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