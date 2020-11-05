Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров предложила штрафовать американские сервисы Twitter и Google в России за цензуру СМИ.

Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров предложила штрафовать американские сервисы Twitter и Google в России за цензуру СМИ.

Согласно информации Роскомнадзора, указанные зарубежные сервисы ограничивают доступ к нескольким российским СМИ, говорится в сообщении РИА Новости. Инициатива привлекать Twitter и Google к административной ответственности поступила в Минцифры РФ 5 ноября.

Поисковая система Google заблокировала пост телеканала RT о выборах президента США по причине того, что информация может якобы вводить читателей в заблуждение. Авторы сообщения построили материал на цитатах политиков.