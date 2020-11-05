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9:20   5 Ноября 2020
Общество

Google и Twitter в России предложили штрафовать за цензуру СМИ

Google и Twitter в России предложили штрафовать за цензуру СМИ

Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров предложила штрафовать американские сервисы Twitter и Google в России за цензуру СМИ.

Согласно информации Роскомнадзора, указанные зарубежные сервисы ограничивают доступ к нескольким российским СМИ, говорится в сообщении РИА Новости. Инициатива привлекать Twitter и Google к административной ответственности поступила в Минцифры РФ 5 ноября.

Поисковая система Google заблокировала пост телеканала RT о выборах президента США по причине того, что информация может якобы вводить читателей в заблуждение. Авторы сообщения построили весь свой материал на цитатах политиков.

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#россия #google #штраф #twitter

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