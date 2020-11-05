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8:39   5 Ноября 2020
Политика

Познер предсказал, как победа Трампа или Байдена скажется на России

Познер предсказал, как победа Трампа или Байдена скажется на России

Победа любого кандидата на выборах президента США никак не скажется на отношениях с Россией. Об этом заявил журналист Владимир Познер на своем сайте.

По его словам, российская власть понимает, что нет никакой разницы, кто является президентом США в нынешних условиях, так как отношения между странами останутся плохими.

"Как были плохие отношения, хуже в общем-то некуда, такими же они останутся, по крайней мере еще на один срок. Поэтому в общем и в целом выберут кого выберут и больше ничего", — считает Познер.

По мнению журналиста, не стоит ожидать позитивных изменений при прежнем или новом президенте в США. Однако Познер предположил, что Трамп может действовать более "свободно" и "независимо" в случае переизбрания на второй срок, так как он уже не будет рассчитывать на третий, и ему не нужно будет думать о будущем голосовании и стараться "понравиться".

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