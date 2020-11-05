Познер предсказал, как победа Трампа или Байдена скажется на России

Победа любого кандидата на выборах президента США никак не скажется на отношениях с Россией. Об этом заявил журналист Владимир Познер на своем сайте.

Победа любого кандидата на выборах президента США никак не скажется на отношениях с Россией. Об этом заявил журналист Владимир Познер на своем сайте.

По его словам, российская власть понимает, что нет никакой разницы, кто является президентом США в нынешних условиях, так как отношения между странами останутся плохими.

"Как были плохие отношения, хуже в общем-то некуда, такими же они останутся, по крайней мере еще на один срок. Поэтому в общем и в целом выберут кого выберут и больше ничего", — считает Познер.

По мнению журналиста, не стоит ожидать позитивных изменений при прежнем или новом президенте в США. Однако Познер предположил, что Трамп может действовать более "свободно" и "независимо" в случае переизбрания на второй срок, так как он уже не будет рассчитывать на третий, и ему не нужно будет думать о будущем голосовании и стараться "понравиться".