8:20 5 Ноября 2020Общество
Лукашенко предложил Путину производить вакцину от COVID-19 в Белоруссии
Лидер Белоруссии Александр Лукашенко предложил коллеге из РФ Владимиру Путину начать в республике производство российской вакцины от COVID-19.
Лидер Белоруссии Александр Лукашенко предложил коллеге из РФ Владимиру Путину начать в республике производство российской вакцины от COVID-19.
Речь шла об организации производства, передаче российских технологий и технологического процесса.
"Это предложение белорусского лидера было поддержано российским коллегой", – отмечается на сайте президента Республики Беларусь.
Добровольная вакцинация в Белоруссии в ходе исследования вакцины "Спутник V" началась в начале прошлого месяца. Возможностью получения бесплатной дозы вакцины от коронавируса воспользовалось порядка сотни жителей.
Российский Минздрав зарегистрировал первую вакцину для профилактики COVID-19 еще в конце лета. Ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи.