Лукашенко предложил Путину производить вакцину от COVID-19 в Белоруссии

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко предложил коллеге из РФ Владимиру Путину начать в республике производство российской вакцины от COVID-19.

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко предложил коллеге из РФ Владимиру Путину начать в республике производство российской вакцины от COVID-19.

Речь шла об организации производства, передаче российских технологий и технологического процесса.

"Это предложение белорусского лидера было поддержано российским коллегой", – отмечается на сайте президента Республики Беларусь.

Добровольная вакцинация в Белоруссии в ходе исследования вакцины "Спутник V" началась в начале прошлого месяца. Возможностью получения бесплатной дозы вакцины от коронавируса воспользовалось порядка сотни жителей.

Российский Минздрав зарегистрировал первую вакцину для профилактики COVID-19 еще в конце лета. Ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи.