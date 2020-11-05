Названы штаты, победа в которых обеспечит Трампу переизбрание

Дональду Трампу необходимо одержать победу в трех ключевых штатах для переизбрания. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни в эфире телеканала Fox News.

Дональду Трампу необходимо одержать победу в трех ключевых штатах для переизбрания. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни в эфире телеканала Fox News.

Путь к победе лежит через Аризону, Пенсильванию и Джорджию, где лидирует Трамп, заявила Макинэни. По ее словам, Трамп намного опережает демократа Джо Байдена в Пенсильвании. Пресс-секретарь Трампа заявила о возможной фальсификации в ходе голосования в этом штате, где были "очень странные результаты" при обработке бюллетеней.

Местные СМИ прогнозируют победу Байдена в Аризоне, другие издания считают, что результаты не так однозначны и необходимо дождаться официальных цифр. Ряд журналистов оценивало положение в Джорджии и Пенсильвании. По их мнению, Трамп имеет хорошие шансы на победу в них.