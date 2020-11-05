Россиянам разъяснили, могут ли чеснок и лимон укрепить иммунитет

Лук, чеснок, лимон и аскорбиновая кислота не могут укрепить иммунитет. Об этом РИА Новости рассказала специалист Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.

Лук, чеснок, лимон и аскорбиновая кислота не могут укрепить иммунитет. Об этом РИА Новости рассказала специалист Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.

Включать эти продукты в рацион стоит, но они не являются иммуномодуляторами, как принято считать. Нет продукта, который мог бы усилить иммунитет, пояснила специалист.

По словам эксперта, иммунитет зависит от нескольких факторов, среди которых есть и здоровое разнообразное питание. Оно включает в себя достаточное количество белков, витаминов и микроэлементов.

Также от простуды и коронавируса не поможет и аскорбиновая кислота, которую часто пытаются получить из лимонов, апельсинов, грейпфрутов. По словам специалиста, исследования показывают бесполезность цитрусовых при респираторной вирусной инфекции.