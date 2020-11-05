Повторное заражение коронавирусом чревато тяжелой формой болезни

Повторное заболевание COVID-19 в большинстве случаев протекает в куда более тяжелой форме, нежели первое. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказал вирусолог Анатолий Альтштейн.

Повторное заболевание COVID-19 в большинстве случаев протекает в куда более тяжелой форме, нежели первое. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказал вирусолог Анатолий Альтштейн.

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи в беседе с радио выразил мнение, что повторное заболевание имеет место, но в довольно редких случаях. Всем, кто уже успел переболеть COVID-19, не стоит расслабляться. Важно соблюдать все необходимые меры предосторожности.

"Такая повторная инфекция может оказаться, хоть и редко, но более тяжелой, чем первая", – считает ученый.

Оценить вероятность повторного заражения коронавирусом можно по иммунному ответу организма во время первого случая. Если он был слабо выражен, то велика вероятность "подхватить" заразу еще раз. Однако насколько тяжелой будет повторная болезнь говорить не приходится, так как этот вопрос пока недостаточно изучен.