Премьер Дании решила уничтожить всех норок в стране из-за коронавируса

Правительство Дании распорядилось уничтожить всех норок на зверофермах из-за участившихся случаев заражения среди этих животных мутировавшим СOVID-19.

Правительство Дании распорядилось уничтожить всех норок на зверофермах из-за участившихся случаев заражения среди этих животных мутировавшим СOVID-19.

Инфекция распространяется на людей и отрицательно влияет на способность организма образовывать антитела. В настоящее время выявлено 12 человек с мутировавшим вирусом, сообщили во время пресс-конференции в канцелярии премьер-министра Дании.

"Всех норок в Дании нужно убить", — заявила Метте Фредериксен.

По словам премьера, инфекция может распространиться по всей стране и выйти за ее пределы. Уничтожением норок будут заниматься вооруженные силы и Датское агентство по чрезвычайным ситуациям.

Государство также готово возместить убытки фермерам в размере 2,3–2,8 миллиардов датских крон (примерно 411 миллионов долларов).