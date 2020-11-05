5:53 5 Ноября 2020Армия
Сергей Шойгу поздравил российских разведчиков с профессиональным праздником
Российский министр обороны Сергей Шойгу поздравил военных разведчиков РФ с профессиональным праздником.
Российский министр обороны Сергей Шойгу поздравил военных разведчиков РФ с профессиональным праздником.
Он отметил, что российская разведка всегда добывала упреждающую и достоверную информацию, нужную для устранения внешних угроз государства.
"Военная разведка всегда твердо стояла на страже национальных интересов Родины", - заявил он.
Слова особой благодарности были адресованы ветеранам службы и Великой Отечественной войны. Шойгу отметил, что современная российская разведка достойно продолжает традиции своих предшественников.