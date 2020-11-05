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5:53   5 Ноября 2020
Армия

Сергей Шойгу поздравил российских разведчиков с профессиональным праздником

Сергей Шойгу поздравил российских разведчиков с профессиональным праздником

Российский министр обороны Сергей Шойгу поздравил военных разведчиков РФ с профессиональным праздником.

Он отметил, что российская разведка всегда добывала упреждающую и достоверную информацию, нужную для устранения внешних угроз государства.

"Военная разведка всегда твердо стояла на страже национальных интересов Родины", - заявил он.

Слова особой благодарности были адресованы ветеранам службы и Великой Отечественной войны. Шойгу отметил, что современная российская разведка достойно продолжает традиции своих предшественников.

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