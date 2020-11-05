Украинский депутат заявил о возможном импичменте Зеленскому

Действия украинского президента Владимира Зеленского могут привести его к импичменту. Об этом заявил депутат Верховной рады Илья Кива.

Действия украинского президента Владимира Зеленского могут привести его к импичменту. Об этом заявил депутат Верховной рады Илья Кива.

Член партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявил, что власть на Украине рухнула, поскольку президент не выполняет роль гаранта Конституции. По его словам, если Зеленский готов "вытирать ноги" об нее в угоду третьим лицам, то возникает вопрос об импичменте.

Кива отметил, что президент Украины сам заявил, что действовал в интересах внешних сил — послов G7 и партнеров, которые обещают стране помочь. Также депутат выразил сомнения пользе этой помощи.

Ранее конституционный суд страны отменил ряд антикоррупционных мер. Офис Зеленского назвал решение неправовым. Кабмин Украины постановил их отменить. Зеленский внес в Раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава КС.