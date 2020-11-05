Трамп заявил о нанесенном ущербе президентским выборам в США

Выборам президента США и целостности избирательной системы страны был нанесен ущерб. С таким заявлением выступил кандидат от республиканцев Дональд Трамп в своем Twitter.

Выборам президента США и целостности избирательной системы страны был нанесен ущерб. С таким заявлением выступил кандидат от республиканцев Дональд Трамп в своем Twitter.

По его словам, адвокаты Республиканской партии запросили "реальный доступ" к процессу, но от этого уже нет толка. По мнению Трампа, ущерб уже нанесен, и это должно обсуждаться.

Действующий американский лидер ранее подал иски в суды штатов Джорджия, Мичиган и Пенсильвания с требованием приостановить подсчет голосов. Аналогичное требование выдвинуто и в Висконсине. Все эти штаты являются ключевыми и могут определить исход гонки на пост президента США.