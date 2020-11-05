Американские СМИ опубликовали доказательства фальсификаций выборов в США

Портал The Gateway Pundit опубликовал ряд статей, которые доказывают вбросы бюллетеней в пользу кандидата от демократов Джо Байдена. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Портал The Gateway Pundit опубликовал ряд статей, которые доказывают вбросы бюллетеней в пользу кандидата от демократов Джо Байдена. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Вбросы производились в ключевых колеблющихся штатах, которые определяют исход выборов. При подсчете голосов в Мичигане и Висконсине были замечены математические аномалии, отмечает ФАН.

Трамп лидировал в штате Висконсин до утра 4 ноября. Однако уже к шести утра Байден резко опередил Трампа более чем 100 тысяч голосов.

Существующие математические модели и статистические расчеты доказывают, что такое резкое колебание не могло случиться без вброса бюллетеней.

Аналогичная ситуация случилась в Мичигане. Там было "вброшено" около 200 тысяч бюллетеней. Предположительно, это же могло произойти в Пенсильвании, где подсчеты планируют завершить к пятнице.