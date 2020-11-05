Штаб Трампа подал иск с требованием остановить подсчет голосов в Джорджии

Подсчет голосов на выборах президента США в штате Джорджия потребовал остановить штаб американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает The Associated Press.

Подсчет голосов на выборах президента США в штате Джорджия потребовал остановить штаб американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает The Associated Press.

Штаб республиканца подал иск в суд штата, чтобы остановить подсчет голосов. Ранее такой же шаг был сделан в ключевых штатах Мичиган и Пенсильвания. Сторонники Трампа также требуют перерасчета в Висконсине, где разрыв между американским лидером и его соперником, демократом Джо Байденом составляет менее 1%.

Президент США ранее заявил о своей победе на выборах в четырех ключевых штатах, среди которых Пенсильвания, Джорджия, Мичиган и Северная Каролина.