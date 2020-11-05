Мэр Рима Вирджиния Раджи заболела коронавирусом

Итальянский политик и мэр Рима Вирджиния Раджи получила положительный тест на наличие коронавирусной инфекции.

Итальянский политик и мэр Рима Вирджиния Раджи получила положительный тест на наличие коронавирусной инфекции.

Мэр итальянской столицы сообщила неблагоприятную весть на своей странице в социальной сети Facebook.

"Мой тест на коронавирус оказался положительным", — написала Вирджиния Раджи в сообщении.

42-летняя градоначальница Рима не жалуется на плохое самочувствие, а привычных для коронавируса симптомов у нее пока нет. Несмотря на это, Вирджиния Раджи вынуждена самоизолироваться. Она планирует продолжить работать из дома.

Напомним, что Вирджиния Раджи представительница оппозиционной партии "Движение пяти звезд" (M5S) и стала первой женщиной-мэром за всю историю Рима.