2:39 5 Ноября 2020Происшествия
Мэр Рима Вирджиния Раджи заболела коронавирусом
Итальянский политик и мэр Рима Вирджиния Раджи получила положительный тест на наличие коронавирусной инфекции.
Итальянский политик и мэр Рима Вирджиния Раджи получила положительный тест на наличие коронавирусной инфекции.
Мэр итальянской столицы сообщила неблагоприятную весть на своей странице в социальной сети Facebook.
"Мой тест на коронавирус оказался положительным", — написала Вирджиния Раджи в сообщении.
42-летняя градоначальница Рима не жалуется на плохое самочувствие, а привычных для коронавируса симптомов у нее пока нет. Несмотря на это, Вирджиния Раджи вынуждена самоизолироваться. Она планирует продолжить работать из дома.
Напомним, что Вирджиния Раджи представительница оппозиционной партии "Движение пяти звезд" (M5S) и стала первой женщиной-мэром за всю историю Рима.