Трамп обвинил демократов в "накрутке" голосов за Байдена

Демократы "находят" голоса в пользу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Об этом заявил действующий президент США Дональд Трамп.

Демократы "находят" голоса в пользу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Об этом заявил действующий президент США Дональд Трамп.

Глава Белого дома на своей странице в Twitter отметил, что происходящее очень плохо для страны. По словам Трампа, демократы "усердно работают", чтобы его преимущество в 500 тысяч голосов в штате Пенсильвания скорее исчезло.

Адвокат президента США Руди Джулиани добавил, что едет в Пенсильванию в связи с масштабными попытками местных демократов "украсть" голоса избирателей.

"Мы не позволим карьеристам демократам Филадельфии украсть их!", — заявил Джулиани.

Трамп ранее призвал обратить внимание на "магические" перемены в пользу демократов на всеобщих выборах в США. В штабе Трампа заявили, что намерены пересчитать голоса в Висконсине, где Байден перехватил лидерство.