1:24 5 Ноября 2020Политика
Демократ Джо Байден учредил фонд защиты честных выборов в США
Кандидат на пост президента США Джо Байден объявил о создании фонда для обеспечения точного подсчета всех голосов на выборах.
Кандидат на пост президента США Джо Байден объявил о создании фонда для обеспечения точного подсчета всех голосов на выборах.
Такая информация появилась на официальном сайте политика.
"Чтобы обеспечить подсчет каждого голоса, мы организуем крупнейшую из когда-либо проводившихся акций по защите выборов. Потому что не Дональду Трампу определять исход выборов, а американскому народу", – отмечается в сообщении.
Фонд Biden Fight Fund будет принимать пожертвования от 2,8 тысячи до 142 тысяч долларов. Жертвовать средства смогут американцы старше 18 лет, или с гражданством США, или постоянным видом на жительство и не входить в число подрядчиков федерального правительства.