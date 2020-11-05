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1:24   5 Ноября 2020
Политика

Демократ Джо Байден учредил фонд защиты честных выборов в США

Демократ Джо Байден учредил фонд защиты честных выборов в США

Кандидат на пост президента США Джо Байден объявил о создании фонда для обеспечения точного подсчета всех голосов на выборах.

Такая информация появилась на официальном сайте политика.

"Чтобы обеспечить подсчет каждого голоса, мы организуем крупнейшую из когда-либо проводившихся акций по защите выборов. Потому что не Дональду Трампу определять исход выборов, а американскому народу", – отмечается в сообщении.

Фонд Biden Fight Fund будет принимать пожертвования от 2,8 тысячи до 142 тысяч долларов. Жертвовать средства смогут американцы старше 18 лет, или с гражданством США, или постоянным видом на жительство и не входить в число подрядчиков федерального правительства.

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#сша #выборы #байден #трамп

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