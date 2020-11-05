CNN: Байден обошел Трампа по голосам в ключевом штате Мичиган

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден выигрывает в ключевом штате Мичиган. Об этом сообщил телеканал CNN.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден выигрывает в ключевом штате Мичиган. Об этом сообщил телеканал CNN.

Издание прогнозирует победу Байдена, за которую он получит 16 голосов выборщиков. Всего у Байдена набрано 253 голоса от выборщиков. Телеканал отметил, что действующий президент США Дональд Трамп получил 213 голосов поддержки.

Местные СМИ делают прогнозы по статистическим моделям, которые пользуются значительным авторитетом в США, но не являются официальными. Всего для победы в президентских выборах одному из кандидатов необходимо получить 270 голосов от выборщиков.