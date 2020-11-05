Байден не готов пока открыто говорить о победе на выборах в США

Кандидат на пост президента США от демократов Джо Байден заявил, что набрал необходимые для победы 270 выборщиков. Об этом он заявил на брифинге в Делавэре.

Кандидат на пост президента США от демократов Джо Байден заявил, что набрал необходимые для победы 270 выборщиков. Об этом он заявил на брифинге в Делавэре.

Политик заявил, что его штабу ясно, что он выиграл в достаточном для набора 270 выборщиков штатах. При этом Байден отметил, что пока не готов заявлять о своей победе на выборах.

"(Я здесь) для того, чтобы сказать, что когда будут подсчитаны голоса, мы выиграем", — заявил он

Демократ также отметил рекордную явку на всеобщих выборах в США. Он призвал американцев не относиться друг к другу как к врагам и преодолеть разногласия.