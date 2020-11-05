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0:14   5 Ноября 2020
Политика

Наблюдатели ОБСЕ останутся в США до окончания подсчетов голосов на выборах

Наблюдатели ОБСЕ останутся в США до окончания подсчетов голосов на выборах

Мониторщики остаются в США и продолжают свою работу, пока не закончился подсчет голосов на президентских выборах. Об этом заявили в наблюдательной миссии ОБСЕ.

Борьба за президентство в США разворачивается между республиканцем, действующим американским лидером Дональдом Трампом и демократом Джо Байденом. Оба кандидата ранее объявили сбор средств для защиты итогов выборов.

В штабе Трампа активно выступают с заявлениями, что демократы якобы пытаются "украсть" выборы. В колеблющемся штате Висконсин разрыв между кандидатами составляет менее 1%, поэтому штаб действующего главы Белого дома намерен требовать перерасчета голосов.

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#сша #обсе #наблюдатели #выборы президента

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