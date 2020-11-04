ЦПВС зафиксировал 30 обстрелов со стороны боевиков в Сирии

Военная полиция РФ продолжает работу по невоенному разрешению конфликта в Сирии. Об этом сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон Гринкевич Александр.

Военная полиция РФ продолжает работу по невоенному разрешению конфликта в Сирии. Об этом сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон Гринкевич Александр.

Российские военные за прошедшие сутки провели две гуманитарные акции в населенных пунктах Дамаска и Идлиба. Населению было выдано 880 продовольственных наборов, общий вес которых составил 5.3 тонны.

Продолжается патрулирование в районе Мембидж в провинции Алеппо. Российская военная полиция прошла по двум маршрутам из Аджами.

Российские военные реализовали маршрут патрулирования в провинции Ракка, два — в Хасаке, один — в Дейр-эз-Зоре. Было проведено воздушное патрулирование в районе Квайреса.

ЦПВС зафиксировал в Идлибской зоне деэскалации 30 обстрелов со стороны запрещенной в РФ террористической группировки "Джебхат ан-Нусра". Из них 19 обстрелов были зарегистрированы в Идлибе, один в Алеппо, три в Хаме и семь в Латакии.