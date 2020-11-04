Трамп начал собирать средства для защиты честных выборов

Штаб действующего лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа начал собирать средства для защиты честности итогов выборов, сообщает РИА Новости.

Штаб действующего лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа начал собирать средства для защиты честности итогов выборов, сообщает РИА Новости.

Штаб в Twitter запросил помощь для уверенности в достаточном количестве ресурсов для защиты результатов. Там же есть ссылка на сайт с пожертвованиями, пишет источник.

"Демократы пытаются украсть эти выборы! Президент нуждается в вашей помощи!", - говорится в сообщении.

Демократ Джо Байден ранее заявил о создании фонда защиты выборов и предложил пожертвовать средства для избрания демократов.