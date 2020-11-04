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22:45   4 Ноября 2020
Политика

Избирком Висконсина заявил о корректном подсчете голосов на выборах в США

Избирком Висконсина заявил о корректном подсчете голосов на выборах в США

Голоса на выборах президента в штате Висконсин подсчитывались корректно. Об этом заявила глава избиркома штата, где ранее потребовали перерасчета.

В избиркоме отметили, что у них есть опыт перерасчета голосов. Ранее стало известно, что штаб действующего президента США Дональда Трампа намерен требовать перерасчета. В этом штате Байден лидирует с небольшим перевесом в менее 1%, что позволяет запрашивать перерасчет голосов.

Висконсин является колеблющимся штатом, где до последнего момента может быть непонятно, кто одержит победу на выборах. В штате 10 выборщиков из необходимых для победы 270.  

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