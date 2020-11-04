Голоса на выборах президента в штате Висконсин подсчитывались корректно. Об этом заявила глава избиркома штата, где ранее потребовали перерасчета.

Голоса на выборах президента в штате Висконсин подсчитывались корректно. Об этом заявила глава избиркома штата, где ранее потребовали перерасчета.

В избиркоме отметили, что у них есть опыт перерасчета голосов. Ранее стало известно, что штаб действующего президента США Дональда Трампа намерен требовать перерасчета. В этом штате Байден лидирует с небольшим перевесом в менее 1%, что позволяет запрашивать перерасчет голосов.

Висконсин является колеблющимся штатом, где до последнего момента может быть непонятно, кто одержит победу на выборах. В штате 10 выборщиков из необходимых для победы 270.