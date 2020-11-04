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22:16   4 Ноября 2020
Политика

CNN прогнозирует победу Байдена в ключевом Висконсине

CNN прогнозирует победу Байдена в ключевом Висконсине

Кандидат от демократов Джо Байден победил в ключевом штате Висконсине. Об этом свидетельствуют данные прогноза CNN.

Согласно данным телеканала, Байден получает 10 голосов выборщиков.

Глава избиркома штата Меган Вулф накануне проинформировала, что власти Висконсина обработали все бюллетени. Штаб кандидата от республиканцев Дональда Трампа в свою очередь заявил, что намерен запросить пересчет голосов Висконсине.

Согласно данным телекомпании NBC, Байден лидирует в Висконсине с 49,5% голосов, у Трампа — 48,8%.

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