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22:10   4 Ноября 2020
Политика

Штаб Трампа требует остановить подсчет голосов в Мичигане

Штаб Трампа требует остановить подсчет голосов в Мичигане

Иск в штат Мичиган подан с требованием прекратить подсчет бюллетеней на выборах США. Об этом сообщили в штабе Дональда Трампа.

Отмечается, что иск подан из-за непредоставления доступа к наблюдению за подсчетом голосов. Во вторник в США состоялись выборы президента США. по предварительной информации Fox, лидирует на выборах Джозеф Байден, за которого проголосовало 238 выборщиков. Отмечается, что у Трампа, по последним данным, 213 голосов.

Ранее в штабе Байден заявили о одержании победы на президентских выборах в США. Некоторые штаты еще подсчитывают голоса, и официальных итогов выборов объявлено не было. Для победы на выборах кандидату необходимо получить 270 голосов от выборщиков.

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#сша #выборы #трамп

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