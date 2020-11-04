Штаб Трампа требует остановить подсчет голосов в Мичигане

Иск в штат Мичиган подан с требованием прекратить подсчет бюллетеней на выборах США. Об этом сообщили в штабе Дональда Трампа.

Иск в штат Мичиган подан с требованием прекратить подсчет бюллетеней на выборах США. Об этом сообщили в штабе Дональда Трампа.

Отмечается, что иск подан из-за непредоставления доступа к наблюдению за подсчетом голосов. Во вторник в США состоялись выборы президента США. по предварительной информации Fox, лидирует на выборах Джозеф Байден, за которого проголосовало 238 выборщиков. Отмечается, что у Трампа, по последним данным, 213 голосов.

Ранее в штабе Байден заявили о одержании победы на президентских выборах в США. Некоторые штаты еще подсчитывают голоса, и официальных итогов выборов объявлено не было. Для победы на выборах кандидату необходимо получить 270 голосов от выборщиков.