Навальный скрывает имена спонсоров своего лечения в Берлине

Блогеру Алексею Навальному планируют выставить новый счет за "небольшие услуги", оказанные ему в немецкой клинике Charite, сообщили в Берлинском Сенате.

Блогеру Алексею Навальному планируют выставить новый счет за "небольшие услуги", оказанные ему в немецкой клинике Charite, сообщили в Берлинском Сенате.

Глава "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в РФ) лечился в клинике в период с 22 августа по 23 сентября. Ранее медучреждение уже потребовало за свои услуги почти 50 тыс. евро, которые в складчину оплатили бывший владелец "Евросети" Евгений Чичваркин, экономист Сергей Алексашенко и IT-специалист Роман Иванов.

Однако Навальному предстоит оплатить еще один счет, о котором заявили в Берлинском Сенате, передает Федеральное агентство новостей со ссылкой на Telegram-канал "Незыгарь". Клиника Charite намерена получить оплату за "небольшие услуги", но за какие конкретно не уточняется. При этом остается неизвестным, кто предоставит средства в этом случае, поскольку ранее его финансировали спонсоры ФБК.