Трамп настаивает на своей победе в Пенсильвании

Действующий президент США Дональд Трамп заявляет, что одерживает "большую победу" на выборах в штате Пенсильвания, несмотря на заявления местных властей.

Действующий президент США Дональд Трамп заявляет, что одерживает "большую победу" на выборах в штате Пенсильвания, несмотря на заявления местных властей.

Ранее стало известно, что штаб Трампа собирается требовать перерасчет голосов в ключевом штате Висконсин, где отставание действующего президента от его оппонента Джо Байдена составляет менее 1%.

Отмечается, что Висконсин является одним из колеблющихся штатов, где популярность кандидатов примерно одинаковая и до последнего момента непонятно, кто победит.