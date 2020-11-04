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22:02   4 Ноября 2020
Политика

Трамп настаивает на своей победе в Пенсильвании

Трамп настаивает на своей победе в Пенсильвании

Действующий президент США Дональд Трамп заявляет, что одерживает "большую победу" на выборах в штате Пенсильвания, несмотря на заявления местных властей.

Ранее стало известно, что штаб Трампа собирается требовать перерасчет голосов в ключевом штате Висконсин, где отставание действующего президента от его оппонента Джо Байдена составляет менее 1%.

Отмечается, что Висконсин является одним из колеблющихся штатов, где популярность кандидатов примерно одинаковая и до последнего момента непонятно, кто победит.

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#дональд трамп #сша #выборы президента #пенсильвания

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