AP: Трамп в штате Мэн выиграл одного выборщика, Байден — трех

Кандидат от республиканцев Дональд Трамп выиграл одного выборщика в штате Мэн. Об этом свидетельствуют прогнозы агентства Associated Press.

Кандидат от республиканцев Дональд Трамп выиграл одного выборщика в штате Мэн. Об этом свидетельствуют прогнозы агентства Associated Press.

AP также прогнозирует, что демократ Джо Байден получает трех выборщиков.

Ранее президент США Дональд Трамп посчитал странным тот факт, что за ночь в некоторых штатах, где он лидировал, вперед вышел его оппонент.

Всеобщие выборы прошли в США во вторник. Кроме президента и вице-президента, избираются 435 членов палаты представителей, треть сената, 11 губернаторов, а так же местные заксобрания в некоторых регионах.