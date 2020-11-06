Российский пионерлагерь для взрослых вдохновил иностранцев

В АТОР похвалили идею уроженца Екатеринбурга, совместившего коворкинг с коливингом и путешествиями.

В 2020-м особенно актуально зазвучал зарубежный термин «workation», переводящийся на русский как «работпуск». Пандемия в очередной раз доказала, что для работы многим достаточно ноутбука с интернетом, поэтому новоиспеченные удаленщики массово потянулись на юг из загазованных городов.

Ветераны «воркейшенов», оценившие такой формат еще до пандемии, признаются, что путешествия и смена места работы вкупе плодотворнее, чем традиционный челночный бег от офиса до квартиры.

Согласен с этим и создатель проекта «Станция Смена» Никита Куимов, открывший с супругой хабы для «работпуска» в Португалии, на Шри-Ланке и Бали, в Тайланде и Розе Хутор. Сейчас заезды «удаленщиков» проходят в турецком городке Калкан. Вилла специально подобрана так, чтобы все участники могли найти уединенное место с высокоскоростным интернетом для эффективного труда.

За досуг же отвечают организаторы. Лекции, йога, совместные ужины, обязательные коллективные путешествия с вечера пятницы до вечера субботы личному пространству не мешают, зато превращают рутину в незабываемые впечатления.

«Смена — это гибрид из сразу нескольких форматов. Мы коливинг [от англ. coliving «совместное проживание» — прим.ред], коворкинг [от англ. coworking «сотрудничество» — прим.ред] и пионер-лагерь для взрослых», — рассказывает Никита.

Рожденным в СССР, возможно, непривычно слышать в одном ряду со знакомым словом два заимствованных. Но справедливо заметить, что термин «пионер» тоже имеет европейские корни. И хотя высказывание у основателя «Станции Смена» получилось очень импортным, российский проект полноценных аналогов в мире не имеет. Предприниматель-путешественник вспоминает, что летом 2019 года зарубежные коллеги на конференции коливингов на Канарских островах слушали про детище Куимовых, раскрыв рты.

«Мне гордо, что в России есть такая штука, и целая команда над ней трудится», — комментирует интерес иностранцев молодой человек.

Проекту «цифровых кочевников» и космополитов (так креативные супруги называют себя и свое сообщество) четыре года. За это время на Сменах в разных точках мира успели побывать программисты, маркетологи, SMM-специалисты, бизнесмены, дизайнеры интерьеров, художники, физики-теоретики, журналисты и «криптовалютчики» — всего более 600 человек. Гостьей с самой необычной профессией Никита Куимов назвал девушку-гинеколога, работающую удаленно.

К двум неделям насыщенного общения и вдохновенной работы готовится и герой другого материала «Политики Сегодня» Святослав Антонов. Петербургский предприниматель создал телеграм-платформу, где вместо денег валютой стали часы, как в американском фантастическим триллере «Время». На виллу в Калкан Святослав поедет со своим четвероногим другом — собакой Хванцалой.

«Жду полезного окружения, обмена опытом и выхода из своего зашоренного видения проекта», — поделился любитель путешествий.

Команда «Станции Смена» на это упор и делает. Они намеренно собирают ребят, видящих в окружающих людях ресурс и понимающих ценность сообщества. Попасть в такой «пионер-лагерь для взрослых» не так просто. Сперва необходимо пройти онлайн-собеседование — отбор нужен для того, чтобы отсеять конфликтных граждан. Хотя с этим неплохо справляется и финансовая «селекция» — двухнедельное проживание в отдельной комнате со всей развлекательной и познавательной программой обойдется «удаленщику» в 66 тысяч рублей. Питание и билеты за свой счет.

«Я думаю, что потенциал у этого продукта есть,— оценила новый формат путешествий исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. — Мы понимаем, что быстро все не закончится с коронавирусом, и даже если закончится, то какая-то часть компаний уже поняла преимущество перевода сотрудников на удаленную работу».

Эксперт подчеркнула, что увеличение числа работников, трудящихся дистанционно, непременно скажется на туристической отрасли, но не рискнула прогнозировать, как именно. Ломидзе также отметила, что вокруг мегаполисов есть множество экологически чистых зон, в которых легко устраивать подобные проекты.